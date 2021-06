Kevin De Bruyne heeft vandaag/zaterdag een kleine operatie ondergaan aan de oogkas, waardoor hij wellicht zonder masker kan aantreden op het EK, zo bevestigde bondscoach Roberto Martinez zaterdag tijdens het persmoment in Tubeke.

'Na het bekijken van de beelden hebben we vrijdag beslist dat Kevin een ingreep nodig had. Die operatie is vandaag/zaterdag reeds uitgevoerd en alles is goed verlopen. We verwachten hem maandag in Tubeke. We hebben voor een operatie gekozen om te vermijden dat er op langere termijn gevolgen zouden zijn. Het was een eerder kleine ingreep, die hooguit twintig minuten geduurd heeft', aldus Martinez.

Dankzij de ingreep kan KDB op het EK wellicht zonder masker aantreden. Alleen blijft de vraag wanneer hij er zal bij zijn. Hij blijft twijfelachtig voor de openingswedstrijd tegen Rusland, komende week zaterdag in Sint-Petersburg. 'Deze ingreep zal zijn revalidatie wel versnellen', weet de bondscoach. 'Wat de openingswedstrijd betreft, moeten we de komende dagen en week de situatie dag per dag met de artsen bekijken. Het belangrijkste is dat Kevin het goed stelt en dat hij niet kan wachten om terug op het veld te staan.'

