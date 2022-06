Kirsten Flipkens heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Flipkens versloeg in de eerste ronde op het Londense gras aan de zijde van de Spaanse Sara Sorribes Tormo de Roemeense tandem Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse, het veertiende reekshoofd, in twee sets: 7-6 (7/3) en 6-2. De partij duurde 1 uur en 51 minuten.

De tegenstand in de volgende ronde is nog niet bekend. In het enkelspel plaatste Flipkens (WTA 190) zich dinsdag voor de tweede ronde. Onze landgenote haalde het in de openingsronde in twee sets (7-5 en 6-2) van de Australische kwalificatiespeelster Jaimee Fourlis (WTA 150). In de tweede ronde wacht het Roemeense zestiende reekshoofd Simona Halep (WTA 18).

