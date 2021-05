In Japan neemt het verzet tegen de Olympische Spelen toe. Ondanks een heropflakkering van de coronacijfers, lijkt het IOC ervan overtuigd dat alles doorgaat. Tal van peilingen benadrukken echter de ongerustheid die leeft onder de Japanse bevolking.

In een poging om een heropflakkering van de coronabesmettingen te beperken, kondigde de Japanse regering vorige week een verlenging van de noodtoestand aan. Het gaat over een verstrenging in de hoofdstad Tokio en drie andere prefecturen die op z'n minst tot het einde van de maand mei duurt. De maatregelen die eind april ingingen en op 11 mei zouden eindigen, bleken niet voldoende om een stijging te voorkomen.

In aanloop naar de Olympische Spelen zou Thomas Bach, de Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), begin volgende week een bezoek brengen aan Japan en onder meer de fakkeloverdracht in Hiroshima bijwonen. Door de stijgende cijfers en afgekondigde noodtoestand wordt dat bezoek nu uitgesteld.

Negatieve cijfers

Sinds de uitbraak van het virus liepen er al meer dan 600.000 mensen een besmetting op in het voormalig keizerrijk. In totaal vallen er 10.500 doden te betreuren, het hoogste aantal in Oost-Azië, zo meldt The Guardian. Afgelopen zaterdag werden er 7000 besmettingen opgetekend, het hoogste aantal sinds januari dit jaar.

Midden februari startte de vaccinatiecampagne in Japan. Ondertussen kreeg slechts 2 procent van de 126 miljoen Japanners minstens een dosis van het Pfizervaccin, het enige dat het ministerie van Volksgezondheid goedkeurde. Volgens The Jakarta Post behoort Japan hiermee tot de slechtste leerlingen in de klas van welvarende landen. Bovendien krijgen ziekenhuizen het steeds lastiger om de situatie te bolwerken. In Osaka bijvoorbeeld zouden mensen thuis overlijden omdat ze nergens geholpen kunnen worden, zo schrijft The Japan Times.

Met nog iets meer dan 70 dagen voor de officiële start van de Olympische Spelen op 23 juli rijst nu andermaal de vraag of het wel verstandig zou zijn om de spelen te laten doorgaan. Het blijft een groot vraagteken hoe Japan atleten, delegatieleden, vrijwilligers en publiek van het virus zal vrijwaren.

Onduidelijke signalen

Het blijft voorlopig onduidelijk wie de allesbeslissende knoop over het lot van de Spelen gaat doorhakken. The Jakarta Post bericht dat de Japanse eerste minister Yoshihide Suga maandag tijdens een commissievergadering liet verstaan dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de sleutel in handen heeft. Volgens Suga heeft de regering de Spelen nooit boven de publieke gezondheid geplaatst: 'De levens en de gezondheid van de bevolking zijn altijd mijn prioriteit geweest. We moeten eerst en vooral de verspreiding van het virus tegengaan.'

John Coates, voorzitter van het Australisch Olympisch Comité (AOC) en tevens vicevoorzitter van het IOC, liet zaterdag tijdens een meeting van het AOC optekenen dat er geen enkel scenario bestaat waarin de spelen niet door zouden gaan. Volgens Coates zou Suga nog steeds voet bij stuk houden en de IOC verzekeren dat de spelen door zullen gaan.

De Australische openbare nieuwsdienst ABC schrijft dat Coates naar eigen zeggen vertrouwen heeft in het draaiboek dat de organisatoren vorige week publiceerden en waarin de gezondheidsvereisten en regels voor de nationale delegaties staan. Volgens de Australiër is dat een vrijgeleide voor veilige en succesvolle Spelen.

Stop Tokyo Olympics

De organisatoren blijven benadrukken dat het evenement tot elke prijs zal doorgaan. Het plaatselijke organisatiecomité heeft een resem voorzorgsmaatregelen getroffen om het evenement zo veilig mogelijk te laten doorgaan. Ze zien de Spelen als de symbolische overwinning van de wereld tegen het coronavirus. Maar nu de vierde golf Japan in het hart treft en de druk op het medisch systeem stijgt, neemt het verzet van de bevolking tegen het mega-evenement toe.

De Japanse advocaat Kenji Utsunomiya startte een online petitie met de veelzeggende titel "Stop Tokyo Olympics". Zijn oproep kan op heel wat bijval rekenen: na nog geen 24 uur had hij al 50.000 handtekeningen verzameld. Ondertussen zijn dat er zo'n 320.000. Volgens Utsunomiya handelt de Japanse regering te veel in functie van de Spelen en verwaarloost ze daardoor de maatregelen om het virus in te dijken.

Met zijn petitie wil de advocaat aantonen dat een veilig verloop van de Olympische Spelen onmogelijk is en dat Japan het geld beter zou gebruiken om onder meer de vaccinatiecampagne te stimuleren.

Veelvoud aan peilingen

Op minder dan drie maanden voor de start van het evenement wees een poll van de Japanse krant Yomiuri Shimbun uit dat 60 procent van de Japanners de Spelen liever niet door ziet gaan. De krant peilde tussen 7 en 9 mei naar hoe de Japanners tegenover de organisatie van de Spelen staan. Uit de resultaten bleek dat 59 procent van de deelnemers zich voorstander toont van een annulering, terwijl 39 procent er geen graten in zag. De optie "uitstel" die het Internationaal Olympisch Comité eerder al uitsloot, behoorde niet tot de mogelijkheden.

23 procent van de Japanners die zich positief uitlietover de Spelen, zijn van mening dat er geen toeschouwers welkom zijn in de stadions. Buitenlandse toeschouwers zijn dat sowieso niet. In juni zal beslist worden of er eventueel wel plaats is voor Japanners in de tribunes

Ook het Japanse mediabedrijf TBS News hield een poll. Daaruit bleek dat 37 procent van de respondenten hoopt op een annulering en dat 28 procent ijvert voor een nieuwe datum. Een poll van het nationale persbureau Kyondo wees in april al uit dat 70 procent van de respondenten de Spelen wil schrappen of uitstellen.

Atleten houden zich gedeisd

Terwijl de bevolking de organisatie van de Spelen steeds meer betwist, blijft het voorlopig erg stil langs de kant van de deelnemers. Nationale tennisster en nummer twee van de wereld Naomi Osaka sprak op een persconferentie in aanloop naar de Italian Open wel haar bezorgdheid uit. Volgens Osaka is de tijd rijp om na te denken of het wel verstandig is om in deze toestand een evenement van dergelijke schaal te organiseren.

'Natuurlijk zou ik graag willen dat de Spelen doorgaan, maar er zijn zo veel belangrijke zaken aan de gang. Als het aanvoelt alsof de Spelen mensen in gevaar zullen brengen, dan is dat de discussie wel waard. En dat is het nu wel het geval, denk ik. Uiteindelijk ben ik maar een atlete en is er een hele pandemie bezig, dus ja', besloot de Japanse.

