Lotte Kopecky werd in 2020 (Anzegem) en 2021 (Waregem) Belgisch kampioene op de weg. Van 2014 tot en met 2017 moest ze zich tevreden stellen met de zilveren medaille. Donderdag nog werd ze voor de vierde opeenvolgende keer Belgisch kampioene tijdrijden met veel overschot. "Het zal iedereen tegen mij zijn", beseft Kopecky in aanloop naar de wegrit.

'Ik ben ook maar de enige van de ploeg SD Worx en kan dus niet terugvallen op ploeggenoten. Dat voordeel hebben de meeste deelneemsters wel. Als er een situatie moet rechtgezet worden zal men direct en sowieso naar mij kijken. Het zijn vooral de ploegen zoals Plantur-Pura die me het zeer moeilijk zullen en kunnen maken', meldt Lotte Kopecky.

De uittredende kampioene kan niet op elke aanval reageren. Het zal vooral een zeer tactisch BK worden. 'Ik zal keuzes moeten maken. Kijken wie of wat er beweegt in het peloton. En alles netjes afwegen of die of deze aanval de moeite waard is om op te reageren. Ik kan immers niet op alles springen. Doe ik dat wel dan ben ik op het einde niet meer fris genoeg om nog te knokken voor de zege. Dat zal de concurrentie ook wel weten. Moest ik van hen zijn zou ik mijn koers ook zo uitstippelen. Het is aan mij om intuïtief te reageren.'

'Samen met sportdirecteur Lars Boom gaan we alles eens netjes bekijken voor de start van het BK. Het is wel zo dat je geen scenario's kan uitschrijven voor de nationale titelstrijd. Iedereen moet de koers ondergaan. Ik heb enkele zware trainingsweken achter de rug in functie van de Giro en de Tour. Donderdag was er het BK tijdrijden. Ik ben klaar voor het BK op de weg maar het is geen zekerheid dat ik voor de derde keer op rij kampioene ben, al ga ik daar natuurlijk wel alles voor doen', besluit Lotte Kopecky.

