De Champions Leaguedroom van KRC Genk dreigt na het debacle in Salzburg in een nachtmerrie te ontaarden. Het werd een wake-upcall die kan tellen.

Daar sta je dan, mooi in de houding voor de aftrap, terwijl de Champions Leaguehymne waar je als kind zo door gefascineerd raakte, door de luidsprekers schalt. Die CL, dat is toch waar je als kind van droomde, gaf Sander Berge aan op de vraag waarom hij nog altijd in Genk was, een week voor het einde van de mercato. Die droom geef je niet op voor een transfer naar een modale Engelse eersteklasser. Ook niet voor een Russische of een Franse club, zoals Ally Samatta voor zichzelf besliste.

...