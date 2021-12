KRC Genk heeft zijn trainer John van den Brom ontslagen, zo bevestigt de club maandag. De tegenvallende resultaten doen hem de das om.

'De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken', stellen de Limburgers.'"Wij bedanken John voor wat hij voor de club heeft gerealiseerd en wensen hem alle succes in de toekomst.' Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri als tandem de dagelijkse sportieve leiding over.

