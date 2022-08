KV Mechelen heeft zondag in een spectaculaire wedstrijd met 5-4 gewonnen van Westerlo op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League. Milan Robberechts maakte als invaller twee doelpunten in zijn debuutwedstrijd.

KV Mechelen en Westerlo begonnen de wedstrijd meteen met veel drang naar voor. Een schotje van spelverdeler Schoofs hobbelde naast het doel van Bolat (7.). Doelman Coucke kon een voorzet met de vingertoppen aanraken voordat die Tuur Dierckx bereikte (18.).

Ondanks de vurige steun van zijn thuissupporters was het Westerlo dat op voorsprong kwam achter de Kazerne. Na een warrige fase die volgde op een schot van Dierckx kon Malinees Dorgeles de bal in doel werken (27, 1-0). Mechelen reageerde meteen met een schot van Vanlerberghe, gepakt door Bolat. Lavalée viel vervolgens uit bij rood-geel met een blessure, zijn vervanger werd Gouet (37.). Geen aderlating, want bij de volgende aanval vond Da Cruz de vrijstaande Hairemans die de gelijkmaker schuin binnentrapte (39, 1-1).

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Malinois nog wel goed weg bij twee hoekschoppen. In eerste fase bleef de bal gevaarlijk hangen voor het doel van Coucke, maar leek Perdichizzi hands leek te maken. Bij de volgende hoekschop moest Schoofs de bal van de lijn redden.

Geoffrey Hairemens bracht KV Mechelen in de tweede helft meteen weer op voorsprong. De Antwerpenaar knalde onhoudbaar hard in de linkerbovenhoek na een snelle aanval (2-1, 49.). Zijn ploegmaat Peyre veroorzaakte vervolgens een lichte penalty. Tuur Dierckx zette die zonder twijfelen om (2-2, 60.). Westerlo pakte het momentum met beide handen, diezelfde Dierckx kreeg de bal op snelheid en schoot de bal onhoudbaar voorbij Coucke (2-3, 63.). Daar waar Mechelen het scherpst uit de kleedkamer kwam, kreeg Westerlo ook veel ruimte. Vanlerberghe liet zich dan de bal ontfutselen door Foster, die zowaar de 2-4 maakte voor de Kempenaars (73.).

Via een afgeweken schot zorgde kapitein Rob Schoofs weer voor hoop bij de Maneblussers 3-4 (76.). Daarop besliste Milan Robberechts, bij de rust ingevallen, om er een droomdebuut van te maken. Met een prachtige kopbal op voorzet van Walsch maakte de beloftevolle middenvelder de 4-4 (77.). Doelman Coucke viel uit bij Mechelen met een blessure, maar met een binnentikker van de 18-jarige Robberechts kon er toch feest gevierd worden in de Dijlestad. Mechelen staat nu achtste met zeven punten in de stand, Westerlo tiende met een punt minder.

