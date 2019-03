KV Mechelen promoveert naar eerste klasse na winst tegen Beerschot-Wilrijk

In de eerste helft lag de wedstrijd in evenwicht. Het balbezit was voor KV Mechelen, al liet Beerschot-Wilrijk wel de beste kansen optekenen. Na een half uur spelen moest Beerschot Wilrijk net als in de eerste wedstrijd met tien man verder na een stevige overtreding van Noubissi. Vanaf dat moment kreeg Mechelen de wedstrijd beter in handen, al konden ze dat overwicht niet omzetten in een doelpunt.

Meteen na rust was het voor de Maneblussers wel prijs. Na balverlies van Beerschot-Wilrijk volgde een pijlsnelle aanval over de linkerkant. Uiteindelijk kon aanvaller Nikola Storm de bal tegen de touwen duwen. Het doelpunt verhitte de gemoederen op de supportersbanken waardoor scheidsrechter Visser de wedstrijd een tiental minuten moest stilleggen.

Die korte pauze leek Beerschot-Wilrijk deugd te hebben gedaan. De Antwerpenaren trokken het laken wat meer naar zich toe, maar Placca kon op hoekschop niet besluiten. In de daaropvolgende fase miste Mechelen de kans om de voorsprong te verdubbelen.

In de zestigste minuut floot scheidsrechter Lawrence Visser plots een strafschop na een dubieuze overtreding van Kaya op Hoffer. De videoref kwam tussenbeide, maar Visser bleef uiteindelijk bij zijn beslissing. Dante Vanzeir aarzelde niet en trapte het leer hard binnen. De Beerschot-supporters waren door het dolle heen. Plots moest Mechelen opnieuw op zoek naar een treffer.

Maar het voetbal van Mechelen kende te veel onzuiverheden en onvoldoende creativiteit om Beerschot-Wilrijk het vuur aan de schenen te leggen. Wel integendeel, de bezoekers bleven met tien succesvol hoog druk zetten. Vanhamel pareerde wel uitstekend op een nekslag van Togui, maar veel meer kon Mechelen niet klaarspelen.

Tot twee minuten voor aflopen van de reguliere speeltijd de bal toevallig voor de voeten van Tainmont viel. Die twijfelde niet en schoot de bal snoeihard voorbij Vanhamel. Mechelen opnieuw op rozen. Met nog enkele minuten te gaan pompte de bezoekers de bal naar voren, maar zonder succes. Mechelen keert al na een jaar opnieuw terug naar het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. Al valt het nog af te wachten welke beslissing de voetbalbond zal nemen over de rol van KV Mechelen in het recente voetbalschandaal.