KV Mechelen voegt de daad bij het woord en tekent beroep aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen de verplichte degradatie na hun veroordeling voor matchfixing door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Dat kondigde Malinwa donderdag aan via de clubwebsite. 'De club is onschuldig en wil niet opdraaien voor wat zij niet gedaan heeft', zegt de advocaat van Mechelen Joost Everaert.

KV Mechelen had maandag al aangekondigd om naar het BAS te stappen tegen de opgelegde straffen. Donderdag maakte de club die beslissing ook officieel. De Maneblussers vechten de degradatie naar 1B (met handicap van 12 punten), de uitsluiting van Europees voetbal en de uitsluiting van bekervoetbal aan via het BAS.

Op de website herhaalde meester Everaert enkele procedurele argumenten die ook voor de Geschillencommissie Hoger Beroep en de kortgedingrechter werden aangehaald. 'Zo is er geen onderzoek gedaan naar de werking en de betrokkenheid van de club en zijn er meer dan tien telefoontaps die bewijzen dat de elf leden van de raad van bestuur "van niets mochten weten". Beslissingen op clubniveau worden met bestuurders van verschillende aandeelhoudersklassen, inclusief de supportersafvaardiging, genomen. We vragen daarom nog steeds dat onderzoek naar de werking en de betrokkenheid van de club', aldus de advocaat van Mechelen.

'Daarnaast heeft KVM als vervolgde partij het recht om de volledige telefoontaps te kunnen beluisteren. Dat is een recht dat uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is erkend. De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft deze niet opgevraagd', zegt meester Everaert, die stelt dat de degradatie ook op basis van het bondsreglement (artikel B1711) niet uitgesproken kan worden omdat de vordering niet vóór 15 juni 2018 ('het betrokken seizoen') is ingesteld. 'Dat staat er zwart op wit en is bevestigd door het Uitvoerend Comité van de KBVB, dat officieel bevoegd is om het reglement te interpreteren. Onder meer met deze argumenten trekken we naar het BAS.'

De betrokken partijen hebben tot dinsdag om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. Behalve KV Mechelen werden ook vier clubbestuurders van Malinwa bestraft voor hun aandeel in vermeende wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van vorig seizoen. Het gaat om hoofdaandeelhouder Olivier Somers (tien jaar schorsing), bestuurslid en ex-voorzitter Johan Timmermans (tien jaar schorsing), financieel directeur Thierry Steemans (tien jaar schorsing) en sportief directeur Stefaan Vanroy (zeven jaar schorsing).

Voorlopig bevestigde enkel de advocaat van Steemans in beroep te zullen gaan. Waasland-Beveren, op 11 maart 2018 de tegenstander van KV Mechelen, ging vrijuit. Eerder kondigden Lokeren en Tubeke een procedure aan bij het BAS. De sportieve degradanten hopen zo respectievelijk in 1A en 1B te kunnen blijven. De zaak zal volgende week ingeleid worden voor de arbiters.