De advocaten van KV Mechelen hebben dinsdag tijdens de inleidende zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep omtrent mogelijke matchfixing eind vorig seizoen meteen gepleit om de zaak op te schorten. De geplaagde Mechelse club vraagt ook om een aanvullend onderzoek. 'Het onderzoek van de onderzoekscommissie is gekleurd en onvolledig. Dit is zuivere windowdressing.'

In principe zouden slechts de termijnen en de data van de zittingen gecommuniceerd worden, maar verschillende partijen maakten van de gelegenheid gebruik om alvast enkele grieven te communiceren. KV Mechelen lijkt niet terug te deinzen voor een procedureslag. Malinwa riskeert dan ook het meeste sinds het Bondsparket vorige week bekendmaakte om vijftien entiteiten te vervolgen: de degradatie naar 1B met een handicap van 12 punten verspreid over twee periodes, uitsluiting van bekervoetbal en het afnemen van een eventueel Europa League-ticket.

'De club KV Mechelen is nochtans niet gehoord als getuige door de onderzoekscoördinator in dit tuchtdossier. En ook in het strafdossier van het federaal parket is de club niet in verdenking gesteld. Toch riskeren we hier de zwaarste sancties', aldus advocaat Joost Everaert. Vier andere individuen, Olivier Somers, Johan Timmermans, Stefaan Vanroy en Thierry Steemans, werden wel vervolgd. 'Zij vormen vier van de elf bestuursleden, niet vier van de acht zoals het Bondsparket verkeerd concludeert. Maar is daarmee de aansprakelijkheid van de club KV Mechelen aangetoond?'

De opmerking van Everaert lijkt op een eerste aanzet om KV Mechelen buiten schot te laten. 'Ik wil een onderscheid tussen individuen en de club. Het is beter dat we dat nu rechtzetten dan tijdens de procedure', aldus de advocaat, die ook bijkomend onderzoek en de opschorting van de zaak eiste. KV Mechelen vroeg maandag inzage in het strafdossier van de Tongerse onderzoeksrechter. 'Negentig procent van dit tuchtdossier is op basis van elementen van het federaal parket. Laat ons op zijn minst wachten tot alle aanwezigen hier inzage hebben gekregen in het strafdossier, zodat iedereen zich degelijk kan voorbereiden', aldus nog Everaert.

In hoofdorde pleitte hij ervoor om het dossier bij de Geschillencommissie Hoger Beroep op te schorten. 'Minstens tot het einde van het strafproces. De 157 pagina's waarop het Bondsparket zijn vervolging baseert, is een samenvatting van een afgeleide van enkele stukken uit een volledig dossier. Er zijn minstens zes filters op toegepast, zonder dat de betrokken partijen het volledige plaatje kennen. Dat strookt niet met de rechten van de verdediging.' De advocaat van spelersmakelaar Thomas Troch, die nog niet officieel op de hoogte zou zijn gebracht van de vervolging, trad Everaert bij. 'Moet er dit seizoen een uitspraak zijn? Is het niet beter om elke partij een maand de tijd te geven om zich voor te bereiden. Deze commissie zal zich vastrijden. Als dit partiële dossier tot vervolging moet leiden, zijn we juridisch aan het dwalen.'