KV Oostende heeft zaterdag in de vooravond op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 (rust: 0-0) gelijk gespeeld op bezoek bij Eupen.

Na een eerste 45 minuten waarin niet al te veel te beleven viel, zorgde Andrew Hjulsager meteen bij de start van de tweede helft voor het openingsdoelpunt, waardoor er toch wat meer schwung in de partij kwam. Randje buitenspel duwde hij de 0-1 op aangeven van Jelle Bataille in doel. De Kustploeg leek ook in Eupen op de zege af te stevenen, totdat invaller Amara Baby er in het slot toch nog 1-1 van maakte. KVO laat zo in de strijd om de plaatsen in Play-off I dure punten liggen en komt voorlopig met 43 punten op een met Racing Genk gedeelde derde plaats, op zeventien punten van leider Club Brugge.

De Genkenaars tellen wel nog een wedstrijd minder en ontvangen zondag promovendus Beerschot. Anderlecht, dat KV Kortrijk ontvangt, is vijfde met één punt minder dan Genk en Oostende. Zaterdagavond staat er met Moeskroen tegen rode lantaarn Cercle een belangrijk duel in de kelder van het klassement op het programma. De Henegouwers staan op de op twee na laatste plaats in de Jupiler Pro League, met drie punten meer dan Cercle. Waasland-Beveren, de voorlaatste in de stand, ontvangt Sporting Charleroi.

