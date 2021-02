De Los Angeles Lakers hebben zondagavond een 122-105 nederlaag geleden op bezoek bij de Denver Nuggets. Bovendien zag de kampioen sterkhouder Anthony Davis geblesseerd uitvallen. Hij had opnieuw last van de rechterachillespees. Die kostte hem dit seizoen al enkele wedstrijden. Onderzoek moet uitwijzen of de 27-jarige All-Star een scheurtje heeft opgelopen.

In het kwartier dat Davis meespeelde, was hij goed voor vijftien punten en vier rebounds. LeBron James beëindigde de match met 22 punten achter zijn naam. Hij plukte ook tien rebounds en deelde negen assists uit, net geen triple-double dus voor LBJ. Bij de thuisploeg werd Jamal Murray topschutter met 25 punten. Ook Nikola Jokic was erg bepalend met een triple-double (23 punten, 16 rebounds, 10 assists).

Voor de Lakers was het de zevende nederlaag van het seizoen. Ze blijven wel tweede in de Western Conference achter leider Utah. Stadsgenoot Clippers verstevigde zijn derde plaats door met 128-111 te winnen van Cleveland. Lou Williams blonk uit met 30 punten en 10 assists. Milwaukee, de nummer twee in de Eastern Conference achter Philadelphia, verloor ondanks een triple-double van MVP Giannis Antetokounmpo met 114-109 van Oklahoma City Thunder.

In het kwartier dat Davis meespeelde, was hij goed voor vijftien punten en vier rebounds. LeBron James beëindigde de match met 22 punten achter zijn naam. Hij plukte ook tien rebounds en deelde negen assists uit, net geen triple-double dus voor LBJ. Bij de thuisploeg werd Jamal Murray topschutter met 25 punten. Ook Nikola Jokic was erg bepalend met een triple-double (23 punten, 16 rebounds, 10 assists). Voor de Lakers was het de zevende nederlaag van het seizoen. Ze blijven wel tweede in de Western Conference achter leider Utah. Stadsgenoot Clippers verstevigde zijn derde plaats door met 128-111 te winnen van Cleveland. Lou Williams blonk uit met 30 punten en 10 assists. Milwaukee, de nummer twee in de Eastern Conference achter Philadelphia, verloor ondanks een triple-double van MVP Giannis Antetokounmpo met 114-109 van Oklahoma City Thunder.