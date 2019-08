Laurens De Plus (Jumbo-Visma) heeft zondag de vijftiende editie van de BinckBank Tour (WorldTour) op zijn naam geschreven.

In de slotrit, over 178,1 kilometer tussen Sint-Pieters-Leeuw en Geraardsbergen eindigde hij op de derde plaats, voldoende om de leiderstrui in de slotrit alsnog over te nemen van Tim Wellens (Lotto Soudal), die deze Ronde van de Lage Landen al twee keer (2014 en 2015) won. Op de erelijst volgt hij de Sloveen Matej Mohoric op. De zege in de slotetappe ging in Geraardsbergen naar Oliver Naesen, die het in een sprint bergop op de Vesten haalde van olympisch kampioen Greg Van Avermaet.