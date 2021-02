Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag in Oostmalle voor het tweede jaar op rij de Sluitingsprijs gewonnen, de laatste veldrit van het seizoen.

In de Kempen haalde Sweeck het van Quinten Hermans en de Nederlander Lars van der Haar. Toon Aerts werd vierde voor Jens Adams. Niels Vandeputte moest genoegen nemen met de zesde plaats voor Michael Vanthourenhout, terwijl Jim Aernouts zijn carrière afsloot met een achtste plaats. Voor de 27-jarige Sweeck werd het zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder al zegevierde hij in Niel, Leuven, Middelkerke en Lille. Het was Thijs Aerts, die zijn rentree maakte na een zware vingerblessure waardoor hij meer dan een maand out was, die als eerste het veld indook. Achter hem volgden Corné van Kessel en zijn broer Toon netjes met de rest van het pak aan het wiel. Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp kenden een hele slechte start en waren er dan al meteen aan voor de moeite. Quinten Hermans repte zich naar voor en met Toon Aerts en David van der Poel vormde zich al snel een kopgroep met drie renners. Laurens Sweeck repte zich in de tweede ronde naar dit drietal terwijl Toon Aerts de omgekeerde beweging maakte.

Na goed 20 minuten cross ging Laurens Sweeck harder op de pedalen trappen en wrikte zich meteen los van de rest. Half wedstrijd reed Quinten Hermans op positie twee met een achterstand van 10 seconden. Voor de derde plaats kregen we een strijd met Jens Adams, Niels Vandeputte en Lars van der Haar. Dit trio volgde op 48 seconden. Toon Aerts kende zijn dagje niet en zakte verder weg. Hij kreeg in strijd om de zesde plaats Corné van Kessel, Daan Soete en Toon Vandebosch mee in het wiel. Lars van der Haar liet zijn metgezellen in de steek en ging alleen op jacht naar de laatste podiumplaats. Laurens Sweeck trok de slotronde in met een voorsprong van een halve minuut op Quinten Hermans. Lars van der Haar reed op 1 minuut en daarna volgden Toon Aerts met Niels Vandeputte in strijd om plaats vier. Sweeck kwam niet meer in de problemen en volgt zichzelf op als eindlaureaat van de Internationale Sluitingsprijs van Oostmalle.

