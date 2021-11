Laurens Sweeck heeft zaterdag de Ethias Cross in Leuven op zijn naam gebracht. De 27-jarige was in het militair domein van Heverlee sterker dan Tom Meeusen en de Spaanse kampioen Felipe Orts. Daan Soete eigende zich de vierde plaats toe. De Duitser Marcel Meisen werd vijfde.

Sweeck zette nog voor half cross een solo op en maakte die netjes af. Eerder dit seizoen was Sweeck al de beste tijdens de Kermiscross in het West-Vlaamse Ardooie. Het was Jarno Bellens die het hele pak op sleeptouw nam in het veld. Achter de renner van Acrog-Tormans reden onder andere Ward Huybs, Vincent Baestaens, Lander Loockx en Laurens Sweeck. Laatstgenoemde flitste naar voor en voerde een negenkoppige leidersgroep aan die de tweede ronde in trok. Naast Sweeck maakten ook Felipe Orts, Jarno Bellens, Ward Huybs, Lander Loockx, Vincent Baestaens, Daan Soete, Gerben Kuypers en Tom Meeusen daar deel van uit.

Sweeck bleef het tempo bepalen. In de derde van acht af te leggen ronden zette hij nog maar een tandje bij. Felipe Orts, die volgde in zijn wiel, kende daar wat mechanische problemen en zo kreeg de oud-Belgische kampioen meteen een mooie voorgift cadeau. Half cross reed Laurens Sweeck 20 seconden voor het trio Tom Meeusen, Daan Soete en Felipe Orts uit. Daarna volgden op een lint onder andere Joran Wyseure met Lennert Belmans en Vincent Baestaens. Daan Soete moest zijn metgezellen, Orts en Meeusen, laten rijden in de strijd voor de dichtste ereplaats. Laurens Sweeck kwam niet meer in de problemen en volgt zichzelf op als eindlaureaat van de cross in Leuven. In de strijd voor de tweede plaats versnelde Tom Meeusen in de slotronde en liet zo Felipe Orts achter zich.

