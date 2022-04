Union heeft zondagavond de openingsspeeldag in de Champions' play-off van de Jupiler Pro League afgesloten met een verdiende 3-1 (rust: 2-1) zege tegen Anderlecht.

Beide teams maakten er vooral voor de pauze in de Brusselse derby een bijzonder aangenaam kijkstuk van. Nog voor het einde van het openingskwartier stonden de bezoekers uit het naburige Anderlecht al 2-0 in het krijt, na evenveel defensieve missers. Na amper drie minuten kon Union-verdediger Bart Nieuwkoop daar van profiteren, negen minuten later was het aan Dante Vanzeir.

Voor de 24-jarige Rode Duivel was het zijn eerste competitietreffer sinds 23 januari tegen Racing Genk. Nadien zweeg zijn kanon enkele wedstrijden, waarna hij tegen Sporting Charleroi uitgesloten werd en een zware schorsing van vijf wedstrijden opliep. Twee weken geleden op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen Beerschot vierde hij zijn rentree, maar toen werd er niet gescoord in het Dudenpark. Dat was zondag in de vooravond wel even anders. Anderlecht is een kat met vele levens en halverwege de eerste helft schoof Josh Cullen na voorbereidend werk van Joshua Zirkzee en Christian Kouamé de aansluitingstreffer tegen de netten.

Union bleef echter de betere ploeg en aarzelde in het begin van de tweede helft niet om nog maar eens mistasten in de Anderlechtse verdediging af te straffen: 3-1 en daarmee was de wedstrijd gespeeld. De bezoekers waren niet bij machte om nog iets tegen de thuiszege van Union in te brengen. De 5-0 forfaitnederlaag die het voor de groene tafel kreeg tegen Beerschot niet meegerekend, was het voor Union de eerste thuiszege sinds 30 januari. Toen werd er met 1-0 gewonnen van Anderlecht. Dankzij de zege is Union weer alleen leider.

Na de eerste speeldag in de Champions' play-off telt het drie punten meer dan landskampioen Club Brugge, dat eerder op zondag zonder veel overschot afrekende met Antwerp (1-0). In de titelstrijd lijkt het dan ook tussen Union en Club te gaan. Anderlecht en Antwerp volgen met slechts vijf wedstrijden te gaan op tien punten van de leider. Union heeft een afspraak met de geschiedenis. De laatste van in totaal elf landstitels dateert intussen van 1935 en zeven jaar geleden balanceerde de club in de derde klasse op de rand van de afgrond.

Blauw-zwart mikt op een derde landstitel op rij, een evenaring van hun recordreeks in de jaren zeventig van de vorige eeuw (1975-1978). Dat zou de achttiende titel in totaal zijn. Komend weekend staan ze voor de verplaatsing naar Anderlecht, terwijl Union op bezoek gaat bij Antwerp.

Beide teams maakten er vooral voor de pauze in de Brusselse derby een bijzonder aangenaam kijkstuk van. Nog voor het einde van het openingskwartier stonden de bezoekers uit het naburige Anderlecht al 2-0 in het krijt, na evenveel defensieve missers. Na amper drie minuten kon Union-verdediger Bart Nieuwkoop daar van profiteren, negen minuten later was het aan Dante Vanzeir. Voor de 24-jarige Rode Duivel was het zijn eerste competitietreffer sinds 23 januari tegen Racing Genk. Nadien zweeg zijn kanon enkele wedstrijden, waarna hij tegen Sporting Charleroi uitgesloten werd en een zware schorsing van vijf wedstrijden opliep. Twee weken geleden op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen Beerschot vierde hij zijn rentree, maar toen werd er niet gescoord in het Dudenpark. Dat was zondag in de vooravond wel even anders. Anderlecht is een kat met vele levens en halverwege de eerste helft schoof Josh Cullen na voorbereidend werk van Joshua Zirkzee en Christian Kouamé de aansluitingstreffer tegen de netten. Union bleef echter de betere ploeg en aarzelde in het begin van de tweede helft niet om nog maar eens mistasten in de Anderlechtse verdediging af te straffen: 3-1 en daarmee was de wedstrijd gespeeld. De bezoekers waren niet bij machte om nog iets tegen de thuiszege van Union in te brengen. De 5-0 forfaitnederlaag die het voor de groene tafel kreeg tegen Beerschot niet meegerekend, was het voor Union de eerste thuiszege sinds 30 januari. Toen werd er met 1-0 gewonnen van Anderlecht. Dankzij de zege is Union weer alleen leider. Na de eerste speeldag in de Champions' play-off telt het drie punten meer dan landskampioen Club Brugge, dat eerder op zondag zonder veel overschot afrekende met Antwerp (1-0). In de titelstrijd lijkt het dan ook tussen Union en Club te gaan. Anderlecht en Antwerp volgen met slechts vijf wedstrijden te gaan op tien punten van de leider. Union heeft een afspraak met de geschiedenis. De laatste van in totaal elf landstitels dateert intussen van 1935 en zeven jaar geleden balanceerde de club in de derde klasse op de rand van de afgrond. Blauw-zwart mikt op een derde landstitel op rij, een evenaring van hun recordreeks in de jaren zeventig van de vorige eeuw (1975-1978). Dat zou de achttiende titel in totaal zijn. Komend weekend staan ze voor de verplaatsing naar Anderlecht, terwijl Union op bezoek gaat bij Antwerp.