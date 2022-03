Leider Union heeft zich vrijdag nog niet kunnen verzekeren van de eerste plaats na de reguliere competitie. Het beging een misstap tegen KV Oostende op de 32e speeldag in de Jupiler Pro League. Het werd 1-1 in het Joseph Mariënstadion. Maxime D'Arpino (9.) bracht KVO op voorsprong. De thuisploeg miste een resem kansen, alleen de late gelijkmaker zat erin via Deniz Undav (83.). De West-Vlamingen zijn nu mathematisch zeker van het behoud.

De Brusselaars, met kersvers Rode Duivel Siebe Van Der Heyden in de basis, werden in de negende minuut opgeschrikt. Een weggewerkte voorzet belandde in de voeten van D'Arpino. Union-doelman Moris had geen verhaal tegen zijn pegel. KV Oostende liet Union voor de pauze niet in zijn spel komen. In de tweede helft trok Union nadrukkelijker naar voren. Invaller Mitoma deed de netten trillen, maar na raadpleging van de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege voorafgaand buitenspel.

Iets voorbij het uur bracht KVO-verdediger Medley op de lijn redding bij een schot van Teuma. Topschutter Undav was een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar zijn vizier was niet goed afgesteld. Ook Teuma miste nog een mooie kans. In de 83e minuut braken de Oostendse dijken dan toch. Undav kopte van dichtbij raak. Union ging nog op zoek naar de winnende goal, maar Oostende-doelman Scherpen stond pal. Met nog twee speeldagen voor de boeg telt Union 71 punten, acht meer dan Club Brugge. Blauw-zwart ontvangt zondag KRC Genk. Winnen de Bruggelingen niet, dan is Union zeker van de eerste plaats na de reguliere competitie en Europees voetbal komend seizoen. Met 33 punten staat KV Oostende op de 13e plaats. De voorlaatste in de stand, Seraing, volgt op zeven punten.

