Léopold klopt Beerschot met 4-3 in return finalewedstrijden en verovert titel

Léopold is de kampioen in de Audi Hockey League. De Brusselaars klopten in de tweede finalewedstrijd in de installaties van Herakles Beerschot in de return van de finalewedstrijd van de play-offs met 4-3. De heenwedstrijd zaterdag eindigde op 2-2.

Nicolas Poncelet (Leopold) op 12 mei 2019.

Voor Léopold is het de 28e landstitel. Het laatste kampioenschap van de Brusselaars dateert al van 2005. Voor Beerschot is het nog veel langer geleden. De Antwerpenaren werden voor het laatst landskampioen in 1944. Eerder op de dag won Herakles de troostfinale tegen Dragons.