Lewis Hamilton heeft zondag de Grote Prijs van Steiermark gewonnen, de tweede manche van het wereldkampioenschap Formule 1.

De zesvoudige wereldkampioen haalde het op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg voor zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) en boekte zo de 85e uit zijn carrière, de eerste dit seizoen. Vorige week eindigde Hamilton op hetzelfde circuit als vierde bij de openingsrace van het kampioenschap, de GP van Oostenrijk die Bottas won en waar Verstappen met pech uitviel.

In de WK-stand blijft de Fin aan de leiding. In tegenstelling tot zaterdag, toen het pijpenstelen regende en de laatste oefenritten werden afgelast, was het zondagnamiddag mooi weer in Spielberg. Hamilton vertrok vanaf de pole en hield zijn leidersplaats vast maar al in de openingsronde moest de safetycar tussenkomen na een aanrijding tussen de Ferrari's van Vettel en Leclerc, die na zwakke kwalificaties in het midden van het pak vertrokken.

Voor viervoudig wereldkampioen Vettel zat de race er meteen op. Leclerc gooide even later in ronde vijf de handdoek. Pijnlijk voor de Scuderia. Na de herstart nam Hamilton meteen weer de bovenhand en bouwde zijn voorsprong op Verstappen stelselmatig uit. Na een vroege pitstop van Hamilton kwam Bottas aan de leiding maar de Fin moest die halfweg de race weer afgeven toen hij zelf van banden wisselde.

Hamilton hield vlot de controle en had aan de streep een comfortabele voorsprong op zijn teamgenoot, die in de slotfase Verstappen voorbijging. Op ruime afstand volgden de Thai Alexander Albon (Red Bull), de Brit Lando Norris (McLaren) en de Mexicaan Sergio Perez (Racing Point). Volgende week zondag (19 juli) gaat het WK verder met de Grote Prijs van Hongarije op de Hungaroring in Mogyorod, nabij hoofdstad Boedapest.

