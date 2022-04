Liverpool heeft woensdagavond een stevige optie genomen op de finale van de Champions League. In de heenmatch van de halve finales legden de Britten het verrassende Villarreal met 2-0 over de knie. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

Van bij de aftrap was het verwachte spelbeeld te zien op Anfield, met de bezoekers die zich vooral tot verdedigen beperkten en op de counter loerden. De gastheer had na een speelhelft de code van 'de Gele Onderzeeër' nog niet gekraakt, al voetbalde het wel enkele uitstekende kansen bij elkaar. Zo zag Jordan Henderson halverwege de eerste helft een voorzetschot op de buitenkant van de paal stranden en vond Thiago Alcantara vlak voor rust de kruising op zijn weg met een afstandschot.

In het begin van de tweede helft werd een doelpunt van Fabinho nog afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van assistgever Virgil van Dijk, maar dat bleek slechts uitstel van executie. Henderson (53.) had het nodige geluk aan zijn zijde toen zijn voorzet via het been van Villarreal-verdediger Pervis Estupinan en de paal over goalie Geronimo Rulli in doel caprioleerde. Sadio Mané (55.) zorgde amper twee minuten later met een puntertje op aangeven van Mo Salah voor de dubbele voorsprong en haalde zo de angel uit de partij.

Luis Diaz miste een klein kwartier voor tijd nog een uitgelezen mogelijkheid op een derde thuistreffer. Jürgen Klopp gunde Divock Origi in de slotfase een tiental minuten speeltijd. Dinsdagavond al trakteerden Manchester City en Real Madrid in het heenluik van hun halve finale de kijker op een waar spektakelstuk (4-3). Kevin De Bruyne opende na anderhalve minuut de score door de 1-0 voorbij Thibaut Courtois te koppen. De draaischijf leverde niet veel later ook de assist voor de 2-0 van Gabriel Jesus. De terugwedstrijden vinden volgende week plaats. Op dinsdag 3 mei geven Villarreal en Liverpool elkaar partij in Estadio de la Ceramica, terwijl een dag later Real Madrid en Manchester City eveneens op Spaanse bodem aan zet zijn in Santiago Bernabeu.

