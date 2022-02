Los Angeles Rams heeft zondag voor de tweede keer ooit de Super Bowl gewonnen, dat is de finale van de American footballcompetitie NFL, die aan zijn 56e editie (LVI) toe is.

In het SoFi-stadion van de Rams in Inglewood (Californië) haalden ze het met 23-20 van Cincinnati Bengals. De Rams stonden drie jaar geleden ook in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen de New England Patriots van superster Tom Brady. De quarterback won vorig jaar zijn zevende Super Bowl met de Tampa Bay Buccaneers. Brady zette een tiental dagen geleden op 44-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Los Angeles Rams bereikte de eindstrijd door San Francisco 49ers met 20-17 te verslaan, na een achterstand van 17-7. In het laatste kwart sloeg de thuisclub toe. In 2000 wonnen de Rams de Super Bowl voor de eerste keer.

Cincinnati Bengals versloeg Kansas City Chiefs na verlenging met 27-24. Halverwege het tweede kwart stonden de Chiefs nog met 21-3 voor. Evan McPherson schoot in de extra tijd de winnende punten binnen. De Bengals, die de trofee nog nooit wonnen, mochten daardoor voor het eerst in 33 jaar weer om de Super Bowl strijden.

