Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions) heeft zaterdag de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige veldrijden in Heusden-Zolder gewonnen. De 31-jarige Nederlandse was op en rond het racecircuit van Terlamen na een sprint met vier sterker dan haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Denise Betsema. Alicia Franck was de beste Belgische op de achtste plaats.

Lucinda Brand won ook vorig jaar in Heusden-Zolder. Ze verstevigt met haar negende zege van dit seizoen haar leiderspositie in het klassement van de Superprestige. Ze heeft ondertussen 101 punten achter haar naam. Ceylin del Carmen Alvarado volgt als tweede op drie punten. Het was Annemarie Worst die de beste start nam en als eerste het veld in reed. Achter de Nederlandse reden onder anderen Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Anna Kay en Lucinda Brand op een lint. Lotte Kopecky nam, op de lange betonstrook, een goede start maar zakte na de zandzone snel terug. Een versnelling van Alvarado en een hapering van Brand zorgden ervoor dat een kopgroep van vijftien rensters uit elkaar werd geranseld. Inge van der Heyden, Annemarie Worst, Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado begonnen aan de tweede ronde met een voorsprong van 6 seconden op Alicia Franck, Manon Bakker, Anna Kay en Lucinda Brand. Laatstgenoemde repte zich naar voren en zo kregen we een kopgroep met vijf.

Voor even toch. Wereldkampioene Alvarado verslikte zich immers aan de balken en knalde tegen de vlakte. Na 15 minuten cross kregen we toch weer een kopgroep met vijf en daarin nam Brand het meeste initiatief. Worst en Betsema namen even afstand van de rest, maar net voor halfcross smolt voorin alles weer samen. Inge van der Heyden moest op twee ronden van het einde haar metgezellen laten rijden. De Nederlandse knokte zich opnieuw naar voren en zo trokken Brand, Alvarado, Betsema, Worst en Van der Heijden de slotronde in. Vooraan werd er enorm veel naar elkaar gekeken, waardoor ook Manon Bakker, Anna Kay en Alicia Franck konden aansluiten bij de kopgroep. Tot Brand het tempo de hoogte injoeg. Alvarado, Worst en Betsema counterden. Brand bleef doorgeven en mocht op kop aan de sprint met vier beginnen. Die koppositie zou ze niet meer afstaan. De laatste manche van de Superprestige heeft op zaterdag 6 februari 2021 plaats in Middelkerke.

