De eerste twee heenmatchen van de achtste finales in de Europa League hebben twee uitoverwinningen opgeleverd. Porto moest met het kleinste verschil de duimen leggen voor Lyon (0-1), terwijl Betis ook in eigen huis geklopt werd door Frankfurt met 1-2.

In de eerste helft in het Estadio do Dragao had de thuisploeg het beste van het spel, maar de Portugese Lyon-goalie Anthony Lopes hield zijn netten halfweg ongeschonden. De Fransen, met Jason Denayer voor het eerst op de reservebank na drie maanden blessureleed, stelden daar een reuzekans van Karl Toko Ekambi tegenover. De Kameroener kon echter niet tussen de palen besluiten. Net voor het uur hees Lyon zich alsnog op voorsprong na een lage schuiver van Lucas Paqueta (59.). Nadien zou er niet meer gescoord worden.

Tegelijkertijd stond ook de eerste ontmoeting tussen Real Betis en Eintracht Frankfurt op het programma. Daarin namen de bezoekers uit Duitsland de beste start met de openingsgoal van Filip Kostic (14.). De Spaanse gastheer hing op het halfuur de bordjes alweer in evenwicht via Nabil Fekir. Toch was het vrijwel meteen opnieuw op achtervolgen aangewezen door toedoen van voormalig STVV-aanvaller Daichi Kamada (32.). Rafael Borre kreeg na dik 50 minuten een uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar hij faalde van op de penaltystip. Meer doelpunten vielen er niet meer.

In de eerste helft in het Estadio do Dragao had de thuisploeg het beste van het spel, maar de Portugese Lyon-goalie Anthony Lopes hield zijn netten halfweg ongeschonden. De Fransen, met Jason Denayer voor het eerst op de reservebank na drie maanden blessureleed, stelden daar een reuzekans van Karl Toko Ekambi tegenover. De Kameroener kon echter niet tussen de palen besluiten. Net voor het uur hees Lyon zich alsnog op voorsprong na een lage schuiver van Lucas Paqueta (59.). Nadien zou er niet meer gescoord worden.Tegelijkertijd stond ook de eerste ontmoeting tussen Real Betis en Eintracht Frankfurt op het programma. Daarin namen de bezoekers uit Duitsland de beste start met de openingsgoal van Filip Kostic (14.). De Spaanse gastheer hing op het halfuur de bordjes alweer in evenwicht via Nabil Fekir. Toch was het vrijwel meteen opnieuw op achtervolgen aangewezen door toedoen van voormalig STVV-aanvaller Daichi Kamada (32.). Rafael Borre kreeg na dik 50 minuten een uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar hij faalde van op de penaltystip. Meer doelpunten vielen er niet meer.