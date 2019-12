Faïz Selemani debuteerde zondag bij KV Kortrijk. Vorige week maakte het Brusselse hof van beroep bekend waarom de bond verplicht werd hem speelgerechtigd te verklaren.

Eindelijk heeft flankaanvaller Faïz Selemani kunnen spelen in een officiële match van KV Kortrijk. Een rechter verplichtte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om daarvoor groen licht te geven. Dat wilde de bond eerst niet, door de discutabele clubwissel die de Comorees in augustus forceerde. Bij zijn vorige club, Union, werd hem de toegang ontzegd tot een training van de A-kern. Selemani greep dat aan als 'zwaarwichtige reden' om zijn contract in Brussel op te blazen. Volgens Union gebeurde dat in samenspraak met KVK, dat hem aantrok.

...