Deze week is operatie Propere Handen één jaar oud. Het was Eric Bisschop die het vuur aan de lont van dat onderzoek stak. Intussen jaagt de adjunct-federaalprocureur ook in andere dossiers op wanpraktijken in het voetbal. 'Ik geloof niét dat het intussen weer business as usual is.'

Net wanneer Eric Bisschop (61) plaatsneemt voor het interview, biept zijn gsm. Wéér een spelersmakelaar opgepakt, deze keer in Parijs. Opnieuw is het een arrestatie in een dossier dat Bisschop mee coördineert. Bij het federaal parket in Brussel is hij chef van de sectie georganiseerde criminaliteit en coördinator sportfraude. Vanuit die hoedanigheid peutert de Brabantse magistraat de laatste tijd ijverig in het voetbalmilieu. Eén jaar geleden leidde dat tot een grote politieactie: operatie Propere Handen of - in de termen van het parket - operatie Zero. Bij 58 huiszoekingen in binnen- en buitenland werden 33 mensen onderschept voor verhoor. Het parket was allerlei verdachte financiële handelingen op het spoor gekomen en op aanwijzingen gebotst van (een poging tot) matchfixing. Meer dan twintig mensen werden in die zaak al in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter in Limburg. Onder hen zijn twee bekende makelaars, Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, maar ook clubbestuurders, scheidsrechters en sportjournalisten.

...