Afscheid van Bjorg Lambrecht: 'Zo'n goeie vriend ga ik nooit meer vinden'

Vorige week maandag maakte profwielrenner Bjorg Lambrecht (22) een dodelijke val in de Ronde van Polen. Gisteren vond de uitvaart plaats. Zijn dorp Knesselare is in diepe rouw, voor enkele jonge mensen staat het leven er stil.

© PHOTONEWS