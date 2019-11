Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

De 24-jarige Spaans-Belgische goalie, die zijn opleiding genoot bij Real Madrid, verovert de titel met traditieclub Molde FK.

Op 29 september, in de 2-1-competitiezege tegenover Lillestrøm SK, stond de in Málaga geboren Alexandro Craninx voor het laatst onder de lat bij Molde FK. Daarna moest de doelman, die in juli 2018 transfervrij werd overgenomen van FC Cartagena en tekende tot 2021, zijn basisplaats afstaan aan de meer ervaren Zweed Andreas Linde (26). Hij speelt al sinds 20...