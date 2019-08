Negen Super Bowls gespeeld en zes gewonnen. En toch gaat Tom Brady, 42 jaar inmiddels, nog twee jaar door. In ruil voor een loonsverhoging.

Beter worden de verjaardagscadeaus niet meer. Op woensdag 3 augustus vierde Tom Brady met vrouw - het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen -, kinderen en vrienden zijn 42e verjaardag, de dag erna tekende hij een contractverlenging bij de New England Patriots. De quarterback uit Californië zal ook in 2020 en 2021 nog de lijnen uitzetten bij het team van Bill Belichick, recordhouder van het aantal NFL-titels: twee als verdedigingscoach van de New York Giants en zes als hoofdcoach van de Pats.

