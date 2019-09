De dochter van Bruce Springsteen mag dromen van de Olympische Spelen. En misschien reist er een Belgisch paard met haar mee naar Tokio.

De Belgische jumpingruiter Pieter Devos pakte na de 17e manche opnieuw de leiding in de Longines Global Champions Tour, ook al moest hij de overwinning in Saint-Tropez aan Jessica Springsteen laten. De 27-jarige dochter van rocklegende Bruce won in Zuid-Frankrijk haar eerste grand prix en mag, met haar vijfde plaats op de ranking van de Verenigde Staten, dromen ...