Frank Arnesen is na Hein Vanhaezebrouck, Fred Rutten en Luc Devroe het zoveelste slachtoffer van een Anderlecht dat met groeipijnen kampt. Verslag van een veelbewogen zoektocht naar het DNA van paars-wit.

Op Anderlecht maken ze er een gewoonte van om in de herfst, wanneer de bomen afscheid nemen van hun bladeren, de maskers definitief te laten vallen en hoofden te laten rollen. Ongeveer een jaar geleden begon Luc Devroe aan zijn laatste hoofdstuk bij Anderlecht. Op een parkeerterrein naast het stadion van Zulte Waregem speelde Marc Coucke toen soloslim door de supporters naar de mond te praten wat betreft de mislukte zomermercato en Devroe vol in de wind te zetten. Twaalf maanden later is het de beurt aan Frank Arnesen om het schip te verlaten. Het fameuze transfercomité, door Michael Verschueren geïnstalleerd bij aankomst van de Deen, verliest zo een van zijn boegbeelden. Het vrijgekomen zitje, dat nog niet koud was, werd meteen gereserveerd voor Frank Vercauteren. Die is het nieuwe hoofd van een project dat zijn rode draad kwijt is.

...