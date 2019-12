Op 7 december verdedigt Andy Ruiz Junior in Saudi-Arabië zijn wereldtitels bij de zwaargewichten. Tegenstander is ook nu weer Anthony Joshua.

1 juni 2019. Madison Square Garden en de bokswereld was in shock toen de scheidsrechter de kamp in de zevende ronde stillegde en Andy Ruiz Junior (30) met een technische knock-out de wereldtitel bij de zwaargewichten afsnoepte van topfavoriet Anthony Joshua (30). De Mexicaanse Amerikaan was in extremis opgetrommeld omdat uitdager Jarrell Miller positief testte ...