STVV krijgt nog een vergoeding voor middenvelder Alexis De Sart. Afgelopen zomer kwam die in opstand toen de Limburgse club zijn optie lichtte. Plots trok hij 'transfervrij' naar de Bosuil.

Een rechtszaak is van de baan, want STVV ontvangt dan toch nog een transfersom voor Alexis De Sart (22), die in juli naar Antwerp trok. 'We krijgen ongeveer de helft van wat we hadden kunnen krijgen als dit een gewone transfer was geweest', zegt voorzitter David Meekers.

...