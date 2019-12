Wie geregeld op de Bosuil komt, hoorde al dat hun namen werden afroepen. Antwerp eert zijn legends, zijn oud-spelers. Wat denken zij van het succes van de Great Old?

Omdat je een roemrijk verleden moet koesteren, riep Antwerp een paar jaar terug het concept van de Legends in het leven. Oud-spelers werden af en toe uitgenodigd om langs te komen voor een wedstrijd of een vergadering. Omdat de ene legend een grotere staat van verdienste heeft dan de andere, werd er binnen dat clubje een speciale categorie opgericht: de Diamond Legends. Horen bij die diamanten: zij die 200 wedstrijden of meer voor de A-ploeg speelden, of die met de Great Old bekerwinnaar werden, landskampioen of op Wembley de finale van ECII betwistten.

...