Waasland-Beveren had amper 1 op 18 toen de Franse coach er neerstreek. Zijn tussentijdse balans: drie draws, één overwinning, geen enkele nederlaag.

1. In je allereerste wedstrijd als coach in eerste klasse verspeelde je ploeg op de valreep een eerste zege. STVV maakte gelijk in minuut 95. Hoe is de sfeer in de bus na zo'n ontgoocheling?

...