AS Monaco, dat zwak aan de Ligue 1 begon, kijkt weer naar boven dankzij zijn duivels spitsenpaar.

Net op tijd lijken de puzzelstukjes in elkaar te vallen voor trainer Leonardo Jardim (45), die in januari dit jaar terugkeerde naar het prinsdom voor Thierry Henry. Want pas op de zevende speeldag lukte het de Portugees, die nog onder contract ligt tot 2021, om een eerste seizoenszege te boeken. Dat gebeurde uitgerekend in een Zuid-Frans onderonsje met OGC Nice, dat met 3-1 verloor in het Stade Louis II.

...