Atlético ontvangt zaterdag om 21 uur aartsrivaal Real. Hoe staat de club van Diego Simeone ervoor?

Het zal met lichtjes knikkende knieën zijn dat Real Madrid dit weekend de bus opstapt richting Wanda Metropolitano. De laatste ontmoeting tussen de twee Spaanse grootmachten draaide immers uit op een vernedering voor de Koninklijke: op 27 juli werd het 3-7. Beide clubs bereidden zich toen in de Verenigde staten voor op het nieuwe seizoen en ze stuurden allebei hun zo goed als sterkste ploeg de wei in. Aan de rust stond het al 0-5, met drie goals van Diego Costa. De Braziliaans-Spaanse spits werd in de 65e minuut, bij een 1-6-stand, echter van het veld gestuurd met een rode kaart. Het deerde Atléti...