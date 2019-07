Nu in de eigen competitie de toeschouwersaantallen zakken, willen de Australische profclubs het over een andere boeg gooien. Ze nemen de A-League in eigen handen en willen die openstellen voor buitenlandse clubs.

Engelse topclubs bereiden al een paar jaar op andere werelddelen hun nieuwe seizoen voor. Dat kan in de VS zijn, het Verre Oosten of down under. Vorig jaar was Chelsea er te gast, deze zomer Manchester United. De competitie start er pas in oktober, qua planning past het nooit, maar de belangstelling was groot: Perth Glory verkocht in een wip 60.000 tickets. Opvallend, want vorig se...