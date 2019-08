Danst Antwerp vanavond mee op de zomerhit van Marco Borsato? Eén ding is zeker: het wordt nog stevig harken tegen AZ om de kwalificatie voor de poulefase van de Europa League binnen te halen.

Het cordon sanitaire dat de Nederlandse politie donderdag voor Belgen rond Enschede legde, had uiteindelijk nog veel mazen. Of misschien was het te klein en overdreven hard aangetrokken, zodat er gaten in kwamen. In de Grolsch Veste, zoals de tempel van FC Twente heet, hoorde je uiteenlopende getuigenissen. De ene Belg was aan de kant gezet met zijn auto en onderworpen aan een grondige controle, wij reden dan weer ongestoord tot voor de deur van het stadion. Drie controles gepasseerd, nergens aan de kant gezet.

...