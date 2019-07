Met een nieuw uitshirt eert FC Barcelona de veertigste verjaardag van opleidingscentrum La Masía.

In 1966 kocht FC Barcelona een boerderij aan, net langs Camp Nou. Een nietszeggende boerderij was het tot het eerst werd opgewaardeerd tot logement en later tot hoofdkwartier van de Barçajeugd. Na renovatiewerken werd de boerderij in 1979 geopend voor de jeugd. Haar naam zal u waarschijnlijk niet onbekend zijn: La Masía. De academie bestaat dus veertig jaar en dat wil Barcelona vieren met een nieuw uitshirt, dat hetzelfde is als dat van toen.

De academie was gekend in de voetbalwereld, maar echt grote namen produceerde ze aanvankelijk niet. Tot begin jaren 2000 toen Barcelona B grote successen kende in de lagere reeksen. Het was de geboorte van een gouden decennium voor de Spaanse recordkampioen toen onder meer Xavi, Iniesta en Lionel Messi bij het eerste team kwamen. The Daily Telegraph zag dat 'La Masía de fabelachtige academie van Ajax had voorbijgestoken en nu gold als het grootste jeugdcomplex ter wereld'. Het legde Barcelona geen windeieren, want in 2009 werd het kampioen met maar liefst acht jeugdspelers in de basis en later kwamen daar nog meer titels en enkele Champions Leaguetrofeeën bij. In 2010 bestond de top drie van de Gouden Bal zelfs uitsluitend uit spelers van La Masía. De boerderij werd het symbool van het Spaanse voetbal en stond garant voor toptalenten.

Sergi Roberto mocht 9 jaar geleden als laatste La Masía-pupil zijn debuut maken in de hoofdmacht. © BELGAIMAGE

Maar sinds die gouden generatie heeft La Masía niet meer de allergrootste namen voortgebracht. Het is zelfs onmogelijk geworden om nog een plaats te veroveren in de eerste ploeg van de blaugrana. De laatste speler die een basisplaats kreeg, was Sergi Roberto. Die maakte zijn debuut in 2010, ook alweer negen jaar geleden... En ook dit jaar lijkt het er niet op dat veel jongeren hun opwachting zullen maken in de basis, want Barcelona blijft spelers voor enorme bedragen aankopen. Vorige week werd nog 120 miljoen euro opgehoest voor Antoine Griezmann. Met het nieuwe uitshirt wil FC Barcelona de academie eren, maar misschien zouden ze daarvoor beter eens enkele talenten een kans te geven.