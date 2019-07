Achter de schermen van FC Barcelona rommelt het, zo meldt El País. Ondertussen trekt voorzitter Bartomeu steeds meer macht naar zich toe.

Jordi Mestre nam vorige week ontslag bij FC Barcelona. De naam zegt u misschien niet veel. Mestre was vicevoorzitter bij de Spaanse topclub. Op bestuurlijk vlak is Barça de laatste jaren een duiventil. Vorig seizoen verdween ook al technisch directeur Robert Fernández uit het organigram en in 2015 ging Andoni Zubizarreta hem voor.

Ook andere bestuursleden, zoals Susana Monge, Carles Vilarrubí en Manuel Arroyo, gaven er de laatste jaren de brui aan. Zij werden niet vervangen, maar in de plaats daarvan gaf voorzitter Josep Bartomeu zijn eigen mannetjes, zoals Óscar Grau en Jaume Masferrer, meer macht.

Almachtig

Opvallend: ook voor Mestre wordt geen vervanger gezocht. Bartomeu neemt gewoon zijn taken over. El País stelt vast dat de voorzitter de touwtjes steeds meer naar zich toetrekt en zich begint te gedragen als een almachtige voorzitter, in dezelfde stijl als Florentino Pérez bij Real Madrid. Zo stelde hij bijvoorbeeld simpelweg zijn veto nadat er op de laatste vergadering van socios beslist was om het schild van de club te veranderen.

Maar erger is dat Bartomeu het sportieve beleid binnen zijn club niet op één lijn krijgt. Intern is er discussie over de te volgen voetbalfilosofie. En na de pijnlijke uitschakelingen in de Champions League tegen AS Roma (2018) en Liverpool (2019) wordt dat debat alleen maar aangezwengeld.

Waar is het Barça-DNA?

Voor Bartomeu gaat er niets boven het winnen van de Champions League, het is zijn obsessie sinds hij in 2014 aan de macht kwam, aldus El País. Voorlopig lukte het hem nog maar één keer: in 2015, met de drietand Neymar, Luis Suárez en Lionel Messi voorin. De vier titels en drie bekers die onder zijn bewind gewonnen werden, zijn slechts een doekje voor het bloeden.

Het bestuur wil zowel Neymar als Griezmann aantrekken. Haalbaar? © belgaimage

De spanningen in het bestuur lopen hoog op. Er zijn er die zich afvragen hoe het mogelijk is dat de club tegelijkertijd Antoine Griezmann en Neymar junior wil aanwerven. Sommige bestuurslui nemen het algemene aan- en verkoopbeleid op de korrel dat onder de verantwoordelijkheid van Mestre viel. Volgens hen wordt er daarin nogal ver afgeweken van het Barça-DNA. Ook de cantera staat onder druk. Oud-spelers als José María Bakero en Guillermo Amor bekleden daar nu een functie, maar worden in vraag gesteld.

De meeste trainers in het opleidingscentrum weten ook nog niet of ze volgend seizoen mogen aanblijven. Kortom, er is veel onduidelijkheid in alle geledingen bij Barça. Er is eigenlijk maar één zekerheid: Lionel Messi.