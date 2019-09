Beerschot wist het zéker: dit seizoen zou er een bij de grote jongens worden. Promotie lukte niet via de promotiefinale en niet via de rechtbank. Stamnummer 13 moet zich dan maar opmaken voor eersteklassers in de beker, zoals vanavond tegen Anderlecht.

'Schaamteloos likkebaardend.' Zo omschreef Peter Vandenbempt eind vorig seizoen de houding van Beerschot. Met die woorden joeg de sportjournalist het Kiel de kast op. Maar er was een stevig argument voor zijn woordkeuze. Francis Vrancken, mede-eigenaar van de 1B-club, had op 14 maart 2019 aan de Gazet van Antwerpen verteld dat hij '100 procent zeker' was dat Beerschot naar 1A zou gaan. Een dag later liet ook een andere krant, Het Laatste Nieuws, de topman van bouwbedrijf DCA aan het woord. Bij dat interview prijkte een foto waarop Vrancken alvast met een glas champagne poseerde. Straf, want op dat moment moest de terugwedstrijd in de promotiefinale tegen KV Mechelen nog gespeeld worden, nadat de heenmatch op 0-0 was geëindigd.

...