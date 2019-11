Volgende week dinsdag stappen de Belgische U16 het vliegtuig op richting Bolivia.

Rond 20 september viel een verrassende uitnodiging in de bus van de Belgische voetbalbond. Of ze daar zin hadden om deel te nemen aan het Zuid-Amerikaans landenkampioenschap U15, voor spelers vanaf 1 januari 2004. Omdat de CONMEBOL (de vereniging van Zuid-Amerikaanse landen) en de UEFA andere begindata van leeftijdscategorieën hanteren, kwam de facto de Belgische U16 in aanmerking.

...