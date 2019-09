De Kosovaarse international onderhandelde met KV Kortrijk, maar tekende uiteindelijk voor FC Torino.

Samir Ujkani (31) was een vrije speler, nadat eerder deze zomer zijn contract tot 2021 bij Rizespor was ontbonden. Het Turkse avontuur waar hij vorig seizoen aan begon werd voor de doelman allesbehalve een succes en kostte hem na Nieuwjaar zelfs zijn basisplaats bij Kosovo. Hij is blij nu naar het hem vertrouwde Italiaanse voetbal terug te kunnen keren, al onderhandelde hij...