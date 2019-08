De vaststelling is bijna onthutsend: één op de twee bestuurskamers van onze profclubs wordt gecontroleerd door buitenlandse investeerders. Hoewel het een mondiaal fenomeen betreft, trekt de spotgoedkope Belgische voetbalmarkt tal van opvallende profielen aan.

'In het voetbal kan alles heel snel keren.' Het is het soort boutade dat in het voetbal verder dobbert zoals een lege fles op zee. De uitspraak had zomaar uit de mond van de Iraans-Nederlandse businessman Salar Azimi kunnen komen, maar hij voert liever grote shownummers op. Zoals op 5 mei van dit jaar. Die dag staat hij op te warmen langs de zijlijn van het Patrostadion in Maasmechelen.

