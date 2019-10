Benson Manuel (22) mocht zaterdag voor het eerst in de competitie starten bij zijn nieuwe club Antwerp. De duurste zomertransfer van de Great Old legt aan de vooravond van het duel tegen zijn ex-club Genk uit hoe hij weer aan de oppervlakte verscheen na een moeilijke periode.

Benson Manuel: 'Mijn gevoel? Vandaag even terugkeren naar Genk is leuk, maar dat staat los van het voetbal. Ik zie er alle mensen terug met wie ik een tijd werkte - de kine's, anderen rond de ploeg -, maar sportief is een ander verhaal. Ik ben nu van Antwerp, voor mij is Genk een afgesloten hoofdstuk. Uiteraard ben ik er op gebrand om iets te doen, maar veel zal afhangen van de plannen van de trainer.

...