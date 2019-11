De Noren kunnen nog aanspraak maken op de tweede plaats in groep F.

Met Sander Berge (KRC Genk), Sigurd Rosted en Alexander Sørloth (allebei ex-KAA Gent) zitten er een paar voetballers met een Belgische link in de Noorse nationale ploeg. Maar hét uithangbord van Løvene (de Leeuwen) is Martin Ødegaard, nog altijd maar 20 jaar en momenteel out met een enkelblessure. Met ook nog de 19-jarige talentvolle spits Erling Haaland en de 21-jarige Berge ziet de toekomst van Noorwegen e...