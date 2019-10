Veel vroeger dan verwacht zette Bernd Hollerbach het hertimmerde Royal Excel Mouscron naar zijn hand. En het ontwikkelingsproces van de ploeg is nog lang niet ten einde.

Verrassend was het wel, toen Royal Excel Mouscron de in dit land compleet onbekende Duitser Bernd Hollerbach in maart als trainer vastlegde. Een spijkerharde ex-verdediger, die acht jaar voor Hamburg voetbalde (1996-2004) en ieder seizoen een tiental gele kaarten kreeg. Mouscron leek aan de hand van sportief directeur Jürgen Röber verder de Duitse piste te bewandelen nadat in september 2018 Bernd Storck was aangetrokken als opvolger van Frank Defays. Ook van hem had amper iemand gehoord. Zo volgde na het rijk van Bernd I dat van Bernd II. Beide trainers hebben niet alleen hun voornaam gemeen, maar ook hun voetbalfilosofie. Discipline en detailwerk op training zijn hun sleutelwoorden.

...