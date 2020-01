Bernd Storck (Cercle Brugge): 'Ik ben verantwoordelijk voor alles. Dus neem ik alle beslissingen'

Jacques Sys Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

Eind september 2019 dook de naam van Bernd Storck voor het eerst op bij Cercle Brugge. Een paar dagen later tekende hij. Sindsdien probeert de Duitser in zijn zeer directe stijl groen-zwart naar veilige wateren te loodsen. Daarvoor moet het vooral tot een beter evenwicht komen tussen jonge en ervaren spelers: 'Ik moet toegeven dat het moeilijker is dan ik had verwacht.'

Bernd Storck: 'In feite belichaamt de trainer het spel van de ploeg.' © belgaimage