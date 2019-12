Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Ooit was Sinisa Mihajlovic een krijger, maar zijn zwaarste strijd leverde hij de afgelopen maanden naast het veld. De trainer van Bologna vecht tegen leukemie en is niet van plan de ziekte te laten winnen.

Vrijdag 30 november. In de perszaal van de Italiaanse eersteklasser Bologna in het trainingscentrum op Casteldebole, even buiten de stad, waar een kleine twintig journalisten verzameld zijn, stapt een man binnen met een vuurrode trui, een rode pet en een donkerblauwe jas. Mét pochet. Het zijn, niet toevallig, de clubkleuren van Bologna FC.

...