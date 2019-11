Mehdi Bayat, de big boss in het stade du Pays de Charleroi, heeft torenhoge ambities. Niet alleen met Sporting Charleroi, maar ook op persoonlijk vlak. Wie weet is zijn job als bondsvoorzitter nog maar een begin. Interview met de coming man onder de Europese voetballeiders.

Mehdi Bayat is niet het type dat het hazenpad kiest. Vorige maandag werd de jonge voorzitter van de KBVB op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon verwacht, twee dagen later ging hij aan tafel zitten voor een interview met Sport/Voetbalmagazine en 's avonds zette hij zijn bedevaartstocht voort tijdens een supportersavond. Daar hield de jonge veertiger een uiteenzetting over zijn project 2024 dat Sporting Charleroi in staat zou moeten stellen om de topclubs van de Jupiler Pro League te kietelen.

...